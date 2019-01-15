شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في بيت لحم وقلقيلية

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في بيت لحم وقلقيلية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء،خمسة مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتحديداً في بيت لحم، وقلقيلية، وجنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت محمد نبيل ثوابته (15 عاماً)، ومهند بدر ثوابته (16 عاماً) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وبهاء خالد البدن (22 عاماً) من بلدة تقوع شرقاً، ومحمد حسن أبو عجمية (15 عاماً) من بلدة الدوحة غرباً، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب أحمد محمود شريم (22 عاماً)، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

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