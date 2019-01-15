خلفاً لآيزنكوت..رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد يتسلم مهام منصبه اليوم





وقالت صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية: إن كوفاخي سيكون رئيس الأركان، الثاني والعشرين للجيش الإسرائيلي، فيما سيُعقد احتفال في مبنى وزارة الجيش (الكرياه) في تل أبيب، بمناسبة توليه المنصب، بحضور رئيس الوزراء، وزير الجيش بنيامين نتنياهو.





وأضافت الصحيفة: أن كوخافي سيزور عدة أماكن من بينها حائط البراق في تمام الساعة 12 ظهراً، وسيصل بعد ذلك إلى حفل قصير في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.



رام الله - دنيا الوطنيتسلم اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، آفيف كوخافي مهام منصبه، ليخلف رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت.