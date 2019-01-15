شؤون فلسطينية

غداً.. كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

غداً.. كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية
الطقس - منخفض جوي
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وشديدة البرودة والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار  خاصة في المناطق الجنوبية والبحر مائج.

الأربعاء 17-1-2019: ستكون هناك كتلة هوائية قطبية المنشأ ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة ومغبراً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الظهيرة، تسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وفي ساعات المساء، والليل تسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 90 كم/ساعة والبحر مائج.

الخميس 17-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وفي ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الجمعة 18-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:

1- شدة سرعة الرياح.

2- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد والثلج.

5- فرصة تراكم الثلوج في ساعات مساء وليل الخميس.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 12-5 7-2 9-5 بيت لحم 12-5 7-2 9-5
رام الله والبيرة 11-4 6-1 8-4 طولكرم 16-9 12-7 14-9
نابلس 14-6 9-3 11-6 قلقيلية 16-9 12-7 14-9
جنين 16-8 11-6 13-8 سلفيت 12-5 7-2 9-5
طوباس 16-8 11-6 13-8 روابي 14-6 9-3 11-6
الخليل 10-3 6-0 8-3 غزه 17-10 14-8 15-10
أريحا 21-10 18-9 20-10 خانيونس 17-10 14-8 15-10
الأغوار الشمالية 19-8 16-7 18-8 رفح 16-9 12-7 14-9

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