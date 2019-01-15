شاهد كيف فجر الجيش الأردني صوامع العقبة

نفذ الجيش الأردني، الأحد الماضي، عملية تفجير لصوامع القمح في مدينة العقبة، جنوبي الأردن، بعد عملية تفجير فاشلة قامت بها شركة تركية الأسبوع الماضي.





ونشر الجيش الأردني، فيديو، يوضح قيام مديرية الهندسة التابعة له، بتنفيذ عملية التفجير.





وكانت سلطة منطقة العقبة الإقتصادية، أعلنت عن تعاقدها مع شركة تركية لتفجير صوامع القمح، فيما بثت العملية على الهواء مباشرة، ولكن فشل عملية التفجير استدعى من القوات الأردنية التدخل لهدم الصوامع.





يذكر أن، سبعة أردنيين لقوا حتفهم في تموز/أيار الماضي، أثناء عملية تنضيف للصوامع.







رام الله - دنيا الوطن