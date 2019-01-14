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وفد سفراء الاتحاد الأوروبي يصل إلى عدن

وفد سفراء الاتحاد الأوروبي يصل إلى عدن
رام الله - دنيا الوطن
وصل إلى عدن جنوب اليمني، اليوم الاثنين، وفد سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة أنتونيا كالفوبويرنا، سفيرة الاتحاد الأوروبي رئيس البعثة، والوفد المرافق لها في زيارة رسمية، للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.

وكان في استقبال الوفد الأوروبي بمطار عدن، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأكد فتح أن اللقاءات التي سيعقدها الوفد مع "جميع القوى الفاعلة في بلادنا وفي مختلف المحافظات، ستمكنه من الوصول إلى رؤية شاملة عن وضع بلادنا في مختلف المجالات، خاصة الإنساني منها".

من جانبه، أكد محافظ عدن أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة للمدينة، حيث تعطي الوفد الأوروبي تقييما عن الواقع الذي يعيشه اليمن نتيجة الحرب التي افتعلتها جماعات الحوثي.

وعبرت سفيرة الاتحاد الأوربي عن سعادتها والوفد المرافق لها بهذه الزيارة، التي ستمكن الوفد من التعرف عن كثب على الوضع في اليمن من جميع النواحي.

وأوضحت كالفوبويرنا أن الوفد "سيجري عددا من اللقاءات مع المسؤولين في الدولة والسلطة المحلية، وكذلك منظمات المجتمع المدني والنشطاء في المجالات المختلفة".

ووفقا لرئيس البعثة، سيزور الوفد عددا من المرافق الحكومية والمؤسسات الصحية والمشاريع الاقتصادية.

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