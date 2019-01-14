فرنسا تتعهد بمليار يورو لإعادة إعمار العراق

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الاثنين: "إن باريس ملتزمة بتقديم مليار يورو (1.15 مليار دولار) إلى العراق، وذلك للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب التي خاضها مع تنظيم الدولة.وأضاف لودريان، الذي التقى نظيره العراقي، محمد الحكيم في بغداد: "إن المساعدة ستوجه إلى إعادة بناء المناطق الأكثر تضررا من العراق"، على ما أوردت وكالة (أسوشيتد برس).وتقدر وزارة التخطيط العراقية تكلفة إعادة الإعمار بحوالى 88 مليار دولار، وتمكن العراق من جمع 30 مليار دولار في مؤتمر للمانحين في الكويت العام الماضي.من جانبه، أعرب الحكيم عن شكره لفرنسا على مساعدتها الأقلية الإيزيدية في العراق، التي تعرضت إلى حملات اضطهاد وتطهير عرقي من قبل تنظيم الدولة.وكان مسلحو تنظيم الدولة قد استعبدوا وقتلوا الآلاف من الإيزيديين خلال اجتياحهم الوجيز لشمال العراق عام 2014.وفرنسا عضو في تحالف دولي الذي هزم تنظيم الدولة في العراق وسوريا، ولم يعد التنظيم يسيطر سوى على 2% من الأراضي التي استولى عليها قبل سنوات.