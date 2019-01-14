الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ غارة وهمية في مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنشن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، غارات وهمية في عرض بحر مدينة غزة، مما اذار الرعب بين المواطنين.وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: "بسبب نشاطات سلاح الجو الاسرائيلي، فقد سمع أصوات انفجارات في سماء المناطق الشمالية من قطاع غزة".ويواصل قادة الاحتلال الاسرائيلي، تهديدات بشن عملية عسكرية في قطاع غزة، وذلك بسبب فشل جهود التهدئة مع المقاومة الفلسطينية.