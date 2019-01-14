شؤون فلسطينية

الانتخابات الإسرائيلية 2019.. سيناريوهات متوقعة

الانتخابات الإسرائيلية 2019.. سيناريوهات متوقعة
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
من المقرر، أن تشهد الأشهر المقبلة، مرحلة جديدة في المجتمع الإسرائيلي، عندما يختارون حكومة جديدة وسط منافسة شديدة بين الأحزاب، فمنها من ظهر حديثاً على الساحة الإسرائيلية، ومنها ما بقي على ما هو عليه.

ولكن.. كيف سيكون شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟ وهل سيكون لنتنياهو حظوظ بالفوز فيها؟

أكد عمر جعارة المختص في الشأن الإسرائيلي، أن كل الاستطلاعات الإسرائيلية تُرجح فوز حزب (الليكود)، لافتاً إلى أن الانتخابات الإسرائيلية في عام 2019 عنوانها "تمزق أحزاب ووحدة أحزاب".

وقال: "إن تمزق أحزاب ووحدة أحزاب، وظهور أخرى جديدة، يستعصي على أن يكون هناك استطلاع دقيق، حيث إن نتنياهو يخشى غينتس، الذي شكل حزباً جديداً اسمه (إسرائيل القوية)، لأنه إذا اتحدت معه أحزاب أخرى، فسيصبح رأساً برأس مع نتنياهو، وذلك حسب الاستطلاع الأخير".

وأضاف: "الاستطلاع الأخير بين أن هناك 29 مقعداً لنتنياهو، و27 لغينتس، والمسألة المهمة الآن أن الحزب الذي يكلف بتشكيل الحكومة، هو الحاصل على أكثر المقاعد، لكن هذه النقطة ليس الفاصلة، وإنما الحصول على أعلى المقاعد، وقدرته على تشكيل ائتلاف حكومي يتجاوز الرقم 61".

وفي السياق، بين جعارة، أن نتنياهو سيصبح في حيرة من أمره، بسبب تفتت حزب (البيت اليهودي) الذي لم يحصل على أي مقعد، وانهيار حزب (كلنا) بالإضافة إلى ظهور حزب غينتس وهو (إسرائيل القوية)، وبالتالي فيصعب أن يصل إلى الرقم 61 عبر أحزاب اليمين.

وحول أبرز الشخصيات لأن تحل محل نتنياهو في رئاسة الحكومة، أكد جعارة، أن اقوى الشخصيات المرشحة لهذا المنصب هو غينتس، والذي يعتبر مرشحاً رأساً برأس مع نتنياهو.

بدوره، توقع ناجي البطة المختص في الشأن الإسرائيلي، أن يفوز تكتل (الليكود)، حسب الاستطلاعات التي تمت، لافتاً إلى أن حزب (يوشي عتيد) هو الحزب الثاني، وحزب بيني غينتس (إسرائيل القوية) هو الثالث.

وأشار البطة إلى أن التركيبة الحزبية المقبلة لن تكون يمينية كما السابق، لافتاً إلى أن حزب (البيت اليهودي) انشق إلى قسمين، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية، ستكون أكثر يسارية وأكثر حلولاً، وربما يكون هناك انفراجة في الجانب الفلسطيني وخصوصاً في الضفة الغربية.

وقال: "الأحزاب الأخرى كيهودا هتوارة وشاس هي أحزاب تبحث عن الميزانيات وهي ابتزازية، وبالتالي الحكومة ستكون أقل يمينية وأكثر يسارية، كما ستكون برجماتية بشكل أكثر مما تغوص بالمشاكل التي تؤرق المجتمع الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

شاهد: محال رام الله تُغلق أبوابها اليوم في وجه &#34;قانون الضمان الاجتماعي&#34;

شاهد: محال رام الله تُغلق أبوابها اليوم في وجه "قانون الضمان الاجتماعي"

الرئيس عباس يُلقي كلمة مهمة اليوم خلال ترؤسه لمجموعة &#34;77+ الصين&#34;

الرئيس عباس يُلقي كلمة مهمة اليوم خلال ترؤسه لمجموعة "77+ الصين"

شاهد: ما هي أكثر الأشياء التي تميز الفلسطينيين في قطاع غزة؟

شاهد: ما هي أكثر الأشياء التي تميز الفلسطينيين في قطاع غزة؟

شاهد: أمطار غزيرة وفيضانات وإنقاذ عالقين بالسيارات في أراضي الـ 48

شاهد: أمطار غزيرة وفيضانات وإنقاذ عالقين بالسيارات في أراضي الـ 48

الاحتلال يُبعد أربعة من حراس الأقصى عن مكان عملهم لأسبوع

الاحتلال يُبعد أربعة من حراس الأقصى عن مكان عملهم لأسبوع

عبر حوار &#34;دنيا الوطن&#34;.. رئيس الوزراء يوجه تساؤلات لحركة حماس؟

عبر حوار "دنيا الوطن".. رئيس الوزراء يوجه تساؤلات لحركة حماس؟

منصور: دعوات بهدم جزء من سور القدس لا يجب أن تمر بسلام

منصور: دعوات بهدم جزء من سور القدس لا يجب أن تمر بسلام

الاحتلال يتوغل بشكل محدود شمال بلدة بيت حانون

الاحتلال يتوغل بشكل محدود شمال بلدة بيت حانون

التعليقات

الدنيا حكايات

وأخيراً فعلتها الكويت

وأخيراً فعلتها الكويت

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُبعد أربعة من حراس الأقصى عن مكان عملهم لأسبوع

الاحتلال يُبعد أربعة من حراس الأقصى عن مكان عملهم لأسبوع

منصور: دعوات بهدم جزء من سور القدس لا يجب أن تمر بسلام

منصور: دعوات بهدم جزء من سور القدس لا يجب أن تمر بسلام

الاحتلال يتوغل بشكل محدود شمال بلدة بيت حانون

الاحتلال يتوغل بشكل محدود شمال بلدة بيت حانون

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في بيت لحم وقلقيلية

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في بيت لحم وقلقيلية

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

الجبهة الديمقراطية تدين انتهاكات الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى وتحذر من تداعياتها الخطيرة

الجبهة الديمقراطية تدين انتهاكات الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى وتحذر من تداعياتها الخطيرة

الرئيس: يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرار 2334 الخاص بالاستيطان

الرئيس: يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرار 2334 الخاص بالاستيطان

منوعات

لأول مرة.. محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها ويغلق &#34;التعليقات&#34;

لأول مرة.. محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها ويغلق "التعليقات"

ما حقيقة خطوبة حمو بيكا وابنة المطرب عبدالباسط حمودة؟

ما حقيقة خطوبة حمو بيكا وابنة المطرب عبدالباسط حمودة؟

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: &#34;تباً للصّقيع والعتمة&#34;

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: "تباً للصّقيع والعتمة"

السجن عامين لنجمة &#34;ستار أكاديمي&#34; التي ضُبطت بحالة سُكر

السجن عامين لنجمة "ستار أكاديمي" التي ضُبطت بحالة سُكر

ماذا قال رامي مالك عن إحراج نيكول كيدمان له في حفل الجولدن جلوب؟

ماذا قال رامي مالك عن إحراج نيكول كيدمان له في حفل الجولدن جلوب؟

صورة نادرة لآخر ظهور للفنان عادل أدهم قبيل وفاته وعلامات المرض تكسو وجهه

صورة نادرة لآخر ظهور للفنان عادل أدهم قبيل وفاته وعلامات المرض تكسو وجهه

كيم كارداشيان تستفز متابعيها بما فعلته بأسنانها وطالبوها بـ&#34;النضوج&#34;

كيم كارداشيان تستفز متابعيها بما فعلته بأسنانها وطالبوها بـ"النضوج"

أحلام تَسخر من فيديو قديم لها: &#34;وش كنت أحس فيه&#34;

أحلام تَسخر من فيديو قديم لها: "وش كنت أحس فيه"

سما المصري تنشر صورة قديمة لريهام سعيد &#34;بتاعت العفاريت&#34;.. وتهددها بنشر &#34;فيديو مذِل&#34;

سما المصري تنشر صورة قديمة لريهام سعيد "بتاعت العفاريت".. وتهددها بنشر "فيديو مذِل"

حليمة بولند تتباهى بتصدر أخبارها الإعلام الإسرائيلي

حليمة بولند تتباهى بتصدر أخبارها الإعلام الإسرائيلي

عربي

أزمة في المغرب.. سفير مُتهم بالتحرش الجنسي

أزمة في المغرب.. سفير مُتهم بالتحرش الجنسي

هل يستضيف الأردن المباحثات اليمنية؟

هل يستضيف الأردن المباحثات اليمنية؟

الرئيس البشير: تلقينا دعمًا من الإمارات

الرئيس البشير: تلقينا دعمًا من الإمارات

قوات حفتر تقترب من الحدود السودانية

قوات حفتر تقترب من الحدود السودانية