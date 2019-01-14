كلية الهندسة والتخطيط العمراني بجامعة فلسطين تعقد دورة تدريبية بعنوان ريادة الأعمال

رام الله - دنيا الوطنعقدت كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني بجامعة فلسطين وبالتعاون مع جمعية الخريجات الجامعيات دورة تدريبية بعنوان ريادة الأعمال والعمل عبر منصات العمل الحر ضمن اطار مبادرة الطلبة وسوق العمل بحضور عميد كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني ساري أبو شرار ومشرف الدورة م.تامر اليازوري بهدف تنمية القدرات الذاتية للطلبة بالجامعة.وشملت الدورة على التعريف بالعديد من المحاور المهمة والمتعلقة ببيئة العمل الحر والمميز، وأهم منصات العمل الحر المحلية والدولية وكيفية التعامل معها وإنشاء ملف شخصي كامل يتناول كل المنصات، وكذلك التركيز على المفاهيم التطبيقية والعملية لمنصات العمل الحر واختيارالدلالات الصحيحة التي يجب استخدامها ومدى توافقها مع المعايير، والتركيز على اهم عناصر النجاح في هذا المجال، بالاضافة الى تناول أفضل وأهم طرق التسويق الالكتروني .بدوره رحب الدكتور ساري أبو شرار ، بعقد الدورة، مؤكدًا دعم الكلية لمثل هذه الأنشطة والفعاليات التي من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على الطلبة، متمنيًا استمرار تنظيم مثل هذه الأنشطة متقدما بشكره وتقديره لرئاسة الجامعة على الدعم الدائم ورعايتها للمبادرات والأفكار الإبداعية.وأشار اليازوري مشرف الدورة التدريبية على أهمية هذا النوع من الدورات التدريبية، قائلًا أنّ هذه المبادرات تعمل على صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته، شاكراً الكلية على دعمها للقاء وتذليلها لكافة السبل التي ساهمت في نجاح المبادرة موضحاً بأن الدورة امتدت اسبوعاً من التدريب بواقع 25 ساعة تدريبية داخل الجامعة.