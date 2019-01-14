وزير الصحة يشكر اليابان على دعمها المتواصل للقطاع الصحي













رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم عن عميق شكره وتقديره لدولة اليابان الصديقة، وللوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على دعمهم المتواصل والمستمر للقطاع الصحي الفلسطيني .جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير عواد، مع مديرة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يوكو متسوي بمناسبة إنتهاء فترة عملها في فلسطين والتي استمرت لأكثر من 4 سنوات.وشدد وزير الصحة على العلاقات المتينة والتعاون المثمر بين البلدين، متمنياً لدولة اليابان الصديقة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.واستعرض اللقاء ما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة من مشاريع هامة واستراتيجية لصالح وزارة الصحة، بدعم سخي من الحكومة اليابانية.من جانبها عبرت السيدة متسوي عن سعادتها الكبيرة خلال الفترة الماضية والتي عملت فيها مع كوادر وزارة الصحة الفلسطينية وعلى رأسهم الوزير عواد.وأشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة وسعيها الحثيث لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومثمنةً التعاون الوثيق والبناء والذي أثمر عن إنجاز العديد من المشاريع الحيوية لصالح القطاع الصحي الفلسطيني.وعن انتهاء فترة عملها في فلسطين قالت السيده متسوي " أعتبر فلسطين بلدي الثاني، وسأظل مخلصة لفلسطين وشعبها".