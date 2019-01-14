كهرباء القدس تركب محولاً جديداً في منطقة قلنديا وكفر عقب













رام الله - دنيا الوطنفي إطار حرصها على تأمين خدمة الكهرباء للمواطنين قامتالطواقم الفنية والهندسية في شركة كهرباء محافظة القدس بتغيير محول كهربائي ورفع قدرته من ٥ ميجا الى ١٥ ميجا من اجل استيعاب الاحمال الكهربائية في منطقة مخيم قلنديا وكفر عقب.وأضافت الشركة أن طواقمها الفنية والهندسية واجهت ظروفاً صعبة جداً خلال عملية إدخال المحول وللمحطة بسبب ضيق المنطقة وسوء الاحوال الجوية السائدة والبرد القارص، مما اضطر الفرق العاملة في الميدان الى ادخال المحول بواسطة الآليات الخاصة بالشركة على ثلاثة مراحل.وأوضحت الشركة أن مهندسيها في فرع محافظة رام الله والبيرة قامت بتأمين التيار الكهربائي للمواطنين في المنطقة تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين إلى أن تنتهي الفرق الفنية من تشغيل المحول الجديد في المحطة.وثمنت الشركة جهود فرقها الفنية والهندسية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين وتأمين التيار الكهربائي لهم حتى ينعموا بالدفئ في ظل الأجوال الجوية السائدة والبرد القارص.