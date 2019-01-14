التربية: فرصة أخيرة لرياض الأطفال غير المرخصة لتصويب أوضاعها

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أصحاب رياض الأطفال غير المرخصة، لسرعة تصويب أوضاعها والبدء بإجراءات الترخيص في مديريات التربية، وضرورة احترام متطلبات الترخيص، بما يشمل وسائل نقل الأطفال.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الدعوة تأتي في ضوء متابعتها لوضع رياض الأطفال واهتمامها بالتعليم ما قبل المدرسي؛ ورغبتها بتعميم التعليم ما قبل المدرسي ليشمل كافة الأطفال.وأشارت التربية، إلى أنه في حال عدم إسراع أصحاب هذه الرياض بالترخيص؛ فإن الوزارة ستتخد إجراءات عاجلة وفق المقتضى القانوني حسب الأصول؛ حفاظاً على سلامة الأطفال.الوزارة بأولياء أمور الطلبة، ضرورة التأكد من ترخيص الرياض التي يلتحق بها أبناؤهم، والمركبات المستخدمة في نقلهم.