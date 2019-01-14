أبو هولي يشارك بافتتاح حديقة مدرسة المأمونية وسط مدينة غزة





رام الله - دنيا الوطنشارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي مساء اليوم بافتتاح حديقة "اشراقة امل" لمدرسة المأمونية الابتدائية المشتركة (ب) التابعة لوكالة الغوث الدولية (الأونروا) وسط مدينة غزة بحضور ومشاركة رئيس مكتب منطقة غزة السيد ماجد البايض ومدير منطقة شرق غزة التعليمية الدكتور رأفت الهباش ، ومدراء ادارات المنطقة التعليمية في مدينة غزة ومدراء مدراس غزة ومجلس اولياء امور الطلبة ممثلا عنهم احمد زقوت ومدير المدرسة كريمة عنان والوجهاء والمخاتير وتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ولفيف من عائلات طلبة المدرسة .واشاد د. أبو هولي بإدارة مدرسة المأمونية ومديرتها كريمة عنان والهيئة التدريسية والمعلمة المبادرة لمشروع تنفيذ حديقة المدرسة لينا شقورة وكل من ساهم في انجاز هذا المشروع وهذا الحفل مؤكدا على ان ما قامت به المعلمة شقورة بجهد ودعم شخصي وامكانات متواضعة مع بعض الفنانين والرسامين هو عمل مميز نعتز ونفتخر به كفلسطينيين .ولفت الى ان المعلمة شقورة استطاعت ان تحيي ارض قاحلة مهملة ومهمشة تابعة للمدرسة الى ساحة تنبعث منها الحياة لتكون حديقة مشجرة ومكانا ترفيهيا رائعا ولوحة فنية جميلة تبعث الحياة والامل لأبنائنا الطلبة مشيرا الى ان انجاز مشروع الحديقة اذهل الجميع وكان محط اعجاب الجميع وهو يعد بحد ذاته انجازاً يسجل لتلك المعلمة المتميزة .واكد على ان هذا الانجاز الذي يسجل لإدارة المدرسة التي تبنت الفكرة وشجعت المعلمة شقورة صاحبة الفكرة لتنفيذه يحمل رسالة بان شعبنا الفلسطيني يحمل بين جوانحه طاقات هائلة من الابداع والابتكار في جعل المستحيل واقعا جميلا يُبعث منه روح التفاؤل والامل .وطالب ادارات المدراس المعلمات ان يحذوا حذو المعلمة شقورة بتفانيها في العمل وفي حرصها في خلق بينة تعليمية صحية صالحة لأبنائنا الطلبة ايمانا منها بان المدرسة هي البيت الثاني للطالب واستثمار المساحات المهملة في المدراس لتكون مكانا ترفيهيا لطلبتنا .ومن جهته ثمن مدير منطقة شرق غزة التعليمية الدكتور رأفت الهباش ما قامت به المعلمة شقورة من احياء ساحة المدرسة الخلفية وتحويلها الى حديقة مؤكدا على ضرورة ان يكون الامل ملازما لحياتنا .وقال ان شعبنا منذ ان اصبح لاجئا لم ييأس وكان يكافحا دوما من اجل البقاء والحياة قائلا ان على هذه الأرض ما يستحق الحياة شاكرا جهد المعلمة شقورة وادارة المدرسة وكل من ساهم في انجاز هذا العمل المميز و الجميل الذي نفذ بجهد شخصي وبدعم متواصل من ادارة المدرسة ومجلس اولياء الامور .وشكرت مديرة المدرسة كريمة عنان الضيوف الذين شاركوا في افتتاح حديقة المدرسة التي اصرت ادارة المدرسة على ان تطلق عليها اشراقة امل ، حتى يبقى الامل موجودا والطموح لمدرساتنا ولأبنائنا الطلبة قائما وألا يسيطر اليأس والاحباط عليهم .وأشادت بالمعلمة شقورة وتفانيها في العمل وجهدها الجبار والرائع بتحويل حلم المدرسة الى واقع بأن يكون لها حديقة مشجرة ومكانا ترفيهيا لطلبة المدرسة .وتخلل الحفل عرض غنائي مع المايسترو احمد الايوبي وعرض الدبكة الفلسطينية ،وفي ختام الحفل كرم د. ابو هولي ود. الهباش والاستاذ البايض ومديرة المدرسة كريمة عنان الفنانين الذين شاركوا في رسم اللوحات الفنية للحديقة كما تم تكريم المعلمة لينا شقورة على انجاز حديقة المدرسة والفنان جهاد حسن وكل من ساهم في انجاز وتنفيذ مشروع الحديقة .