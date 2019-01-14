(واللا): يوم الجمعة سيكون أول اختبار لكوخافي عند السياج
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن يوم الجمعة المقبل، سيكون أول اختبار عند السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، لرئيس هيئة الأركان الجديد أفيف كوخافي.
وقال الموقع: "إن التصريحات الفلسطينية في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حول نوايا إسرائيل، زيادة الضغط على حكومة حماس، سترفع مستوى التوتر على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة".
يشار إلى أن كوخافي، تسلم مهام رئاسة هيئة الـركان في جيش الاحتلال، خلفا لغادي آيزنكوت، بعد انتهاء فترة مهامه في المنصب.
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