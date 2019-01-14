أمانة سر "ثوري فتح" تؤكد الالتفاف حول الرئيس بمواجهة التحريض الإسرائيلي

قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، إن انتقال التحريض الإسرائيلي للرئيس محمود عباس من أوساط المستوطنين إلى المستوى الرسمي، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، يُعتبر تصعيداً خطيراً وتهديداً رسمياً له تداعيات خطيرة على المستويات كافة الميدانية الأمنية والسياسية.





وشدد أبو عيطة في بيان له، مساء اليوم الاثنين، على أن تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، بمنع عودة الرئيس للبلاد، لن تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار بالتمسك بثوابت شعبنا، ومواجهة مؤامرة القرن الأمريكية- الإسرائيلية، التي تستهدف المس بمقدسات شعبنا وحقوقه المشروعة.





وأكد دعم ومساندة المجلس الثوري، والأطر التنظيمية والحركية للرئيس، والتفافها حوله، وهو يقود شعبنا في معركته المتواصلة مع الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن