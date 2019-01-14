الغندور: مالية غزة لم تُحدد موعداً لصرف رواتب الموظفين لشهر سبتمبر

خاص دنيا الوطن - أحمد العشينفى يعقوب الغندور، نقيب الموظفين الحكوميين في القطاع العام بقطاع غزة، أن تكون وزارة المالية بغزة، قد حددت موعداً لصرف الدفعة المالية لشهر أيلول/ سبتمبر لموظفي غزة.وقال الغندور في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تواصلنا مع وزارة المالية، وطالبناها بالإسراع في صرف الدفعة المالية للموظفين، وعدم ربط ذلك بالمنحة القطرية".وتمنى الغندور أن تشهد الأيام المقبلة، إعلان وزارة المالية بغزة، صرف الدفعة المالية للموظفين، منوهاً إلى أن النقابة طالبتها بأن يكون الصرف لراتب كامل.وشدد نقيب الموظفين الحكوميين، على ضرورة أن تصرف الدفعة كاملة، نظراً للظروف الصعبة التي يعاني منها الموظفون، من دخول الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات.