الشرطة الفلسطينية والأمن العام الأردني يوقعان مذكرة تفاهم وتعاون

رام الله - دنيا الوطنوقع اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، مع اللواء فاضل الحمود، مدير عام الأمن العام الأردني.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيزاً لعلاقات التعاون ما بينهما، بما يخدم المصالح المشتركة في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والمؤثرات العقلية.