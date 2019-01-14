المديرية العامة للشرطة تُصدر بياناً حول تسليم أحد الموقوفين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المديرية العامة للشرطة، اليوم الاثنين، بياناً توضيحياً لما يتم تناقله عبر بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، حول تسليم أحد الموقوفين لدى الشرطة الفلسطينية، والمشتبه به بالاشتراك بقتل المغدور رائد الغروف.وجاء في البيان: "إن شرطة رام الله، وعملاً بالاتفاقيات المعمول بها، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، قامت بتسليم أحد الموقوفين في القضية المذكورة للارتباط العسكري الفلسطيني، بعد عقد جلسة تحقيق مشترك، كونها قضية جنائية، ولكون المتهم المذكور، يحمل هوية إسرائيلية، وأخذ التعهدات اللازمة لضمان استمرار محاكمة الموقوف المذكور في المحاكم الإسرائيلية" .وأوضح البيان أن "هذا الإجراء المتبع وفقاً للاتفاقيات الموقعة، وتم حسب الأصول".