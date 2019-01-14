فلسطين تُلبي الدعوة المصرية وتُشارك في منتدى شرق المتوسط للغاز





وقد أكد الإعلان الصادر عن الاجتماعات، ضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء في المنتدى على كافة مواردها الطبيعية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، علماً أن هذه الاجتماعات تستضيفها جمهورية مصر الشقيقة، وتشارك فيها إلى جانب فلسطين كل من: قبرص، واليونان والأردن، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وإسرائيل.



يذكر، أن فلسطين تعمل على تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، كأحد مقومات الاقتصاد الفلسطيني، وصولاً إلى توفير أمن الطاقة لفلسطين، وعلى اعتباره حقلاً فلسطينياً سيادياً، ومن أهم مقدرات الشعب الفلسطيني الطبيعية.

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين، في الاجتماع، الذي دعت إليه ونظمته جمهورية مصر العربية، بوفدٍ برئاسة مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، وعضوية رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، وممثلاً لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير عمار حجازي، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، ووكيل هيئة الشؤون المدنية، أيمن قنديل.وأشار مصدر مقرب من الوفد الفلسطيني، إلى أن المشاركة في منتدى شرق المتوسط للغاز، جاء تلبيةً للدعوة المصرية الكريمة، وتأكيداً على حقوق فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها، والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية، والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.