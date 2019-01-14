الاحتلال يَنصب حاجزاً عسكرياً غرب رام الله ويَشرع بتفتيش مركبات المواطنين

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، حاجزاً عسكرياً على طريق بيتونيا- عين عريك غرب مدينة رام الله، وشرعت بتفتيش المركبات، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة.واقتحم جيش الاحتلال بيتونيا، مساء اليوم، من جهة معسكر عوفر الاحتلالي، وبدأ الجنود بمصادرة تسجيلات كاميرات المحلات التجارية.