هيئة العودة: الجمعة المقبل (الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات)

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية، للمشاركة الواسعة في الجمعة المقبل، والتي ستحمل عنوان (الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات)، وذلك تأكيداً على استمرار المسيرات، وعلى أن الوحدة هي ضمان الانتصار على الاحتلال، وإفشال مشاريع ومخططات التصفية.وطالبت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، جمهورية مصر العربية، والجهات الدولية، بمتابعة جهودها للضغط على الاحتلال، للاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني، محذرة من أنه إذا لم تتم الاستجابة، فإن لغة التصعيد، ستكون المناسبة للرد على خروقات وسياسات الاحتلال.وأوضحت الهيئة، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى باستماته، للاستمرار في تشديد الحصار وإحكام خناقه على قطاع غزة، وعلى مقومات الحياة فيه، مؤكدة في الوقت ذاته أن لديها من الوسائل والخيارات، القادرة على كسر مخططات الاحتلال وإحباطها.وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لن يخضع أو يبقى رهينة لسياسة الضغط والابتزاز والمماطلة والتسويف التي يمارسها الاحتلال، لافتة إلى أن الفلسطينيين، قادرون على التصدي لأي محاولة، يسعى الاحتلال إلى تكريسها كأمر واقع.