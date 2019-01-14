الكسواني يُوضّح لـ"دنيا الوطن ما حدث بالمسجد الأقصى ويتحدث عن إصابته

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، أن الأحداث في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، بدأت عندما أراد أحد عناصر شرطة الاحتلال، الدخول بالقوة إلى المسجد الأقصى، بقبعته التلمودية (كيبا)، فاضطر الحراس للوقوف، ومنعه من الدخول.وأوضح الكسواني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن الحراس والمصلين، اضطروا لإغلاق أبواب مسجد قبة الصخرة، بعد إصرار شرطة الاحتلال على اقتحامه.وأشار الكسواني إلى أن شرطة الاحتلال، استدعت المزيد من القوات، وحاصرت المصلين داخل مسجد قبة الصخرة، ولكن عند الساعة الرابعة، انسحبت من المكان بشكل كامل، لافتاً إلى أنه عند انسحابها اعتقلت أربعة من حراس المسجد الأقصى.وحول إصابته، قال الكسواني: "نتيجة التدافع بين المصلين، سقطت أرضاً، وأصبت في الصدر، ونقلت إلى المستشفى، حيث شك الأطباء بوجود كسر في الصدر، أو نزيف داخلي، ولكن بحمد الله لا يوجد سوى رضوض قوية".وفيما يتعلق بهدف الاحتلال من هذه الممارسات، أشار الكسواني إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدفت من وراء هذه الممارسات، فرض سيطرتهم على المسجد الأقصى المبارك، وخلق البلبلة فيه.