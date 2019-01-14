السعودية تنفي صحة التقارير عن افتتاح سفارتها لدى سوريا

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الخارجية السعودية، صحة التقارير الإعلامية المتداولة التي تحدثت عن إعادة فتح المملكة سفارتها في العاصمة السورية دمشق.وقالت الخارجية، في بيان صدر على لسان مصدر مسؤول في الوزارة: "إشارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريح منسوب لوزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، حول افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى العاصمة السورية دمشق بأن التصريح لا صحة له جملة وتفصيلا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتداولت بعض المواقع الإلكترونية العربية في وقت سابق تصريحات منسوبة لوزير الخارجية السعودي جاء فيها أن المملكة ستعيد رسميا فتح سفارتها لدى دمشق يوم الخميس المقبل.وجرت هذه التقارير في ظل اتخاذ بعض الدول العربية خطوات لتطبيع العلاقات مع السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، تزامنا مع تعالي الأصوات الداعية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، المنظمة التي تم حرمان الحكومة السورية من العضوية فيها عام 2011 بعد نشوب الأزمة العسكرية السياسية التي لا تزال مستمرة حتى الآن.ومن أبرز المؤشرات التي يعتبر أنها تدل على قرب إعادة البلاد إلى المنظمة الزيارة الأولى لزعيم عربي إلى العاصمة السورية منذ 2011، والتي قام بها الرئيس السوداني، عمر البشير، حيث التقى في دمشق نظيره الأسد، بالإضافة إلى إعلان الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما لدى سوريا.وسبق أن ذكر المحلل البريطاني السوري، داني مكي، الذي له اتصالات وثيقة مع الحكومة السورية، في حديث لصحيفة (تلغراف) البريطانية، أن مصادره في دمشق أكدت له أن السعودية ستقدم على تلك الخطوة في وقت ما من هذا العام.وقال مكي: "كل شيء كان مخططا له، بدءا من زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، الشهر الماضي، وما أعقبها من إعادة فتح سفارتي الإمارات والبحرين".