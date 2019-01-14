عشرات الجرحى في انفجار سيارة مفخخة في كابول

رام الله - دنيا الوطنأصيب أكثر من 40 شخصا على الأقل بجروح، الاثنين، من جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع يقطنه أجانب، في شرق العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أعلن مسؤولون.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش، إن الانفجار استهدف مجمع "غرين فيليدج" الذي يسكنه بعض الموظفين الأجانب.ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد الله مايار، قوله على (تويتر): "إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا".وحتى وقت قريب كان عدد من موظفي الأمم المتحدة يعيشون ويعملون في المجمع، إلا أن دانيش قال: "إن المنطقة خالية بشكل شبه تام الآن، وأن عددا من الحراس فقط يعيشون فيه حاليا"، مضيفا: "إن أضرارا جسيمة لحقت بمبان سكنية مجاورة".واعتادت حركات متطرفة مثل طالبان وتنظيم الدولة على شن اعتداءات مماثلة في البلاد.