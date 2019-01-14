عودة تترأس اجتماع اللجنة التوجيهية الخاصة بمشاركة فلسطين بمعرض اكسبو دبي 2020

رام الله - دنيا الوطنترأست وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية الخاصة بمتابعة تحضيرات مشاركة فلسطين في معرض اكسبو دبي، والذي سيقام في الفترة ما بين 20 أكتوبر 2020 ولغاية 10 إبريل 2021.واستعرضت الوزيرة عودة خلال الاجتماع الترتيبات والتحضيرات التي تم انجازها على صعيد مشاركة فلسطين في المعرض. مؤكدة على اهمية مشاركة فلسطين في هذا الحدث العالمي والذي سيفتح المجال لإبراز فلسطين الدولــة على المستوى العالمي بما تمثله حضارياً وثقافياً وسياحياً واقتصادياً.وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة الفنية التي ستعنى بإجراء ترتيبات مشاركة فلسطين في المعرض، كما تم تشكيل لجنة التحكيم الخاصة باختيار أفضل تصميم للجناح الفلسطيني المشارك في المعرض.وشددت الوزيرة في هذا المجال على ضرورة اظهار الابداع الفلسطيني في هذا المعرض من خلال التصاميم الخاصة بالجناح الفلسطيني والأنشطة التي ستقدم بهذا المعرض.يذكر ان مشاركة دولة فلسطين في المعرض تحمل شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، حيث من المتوقع مشاركة 190 دولة وزيارة اكثر من 25 مليون شخص للمعرض.