أبو زيد يبحث مع سفراء رومانيا وبلغاريا تعزيز التعاون في مجال الإدارة العامة



بدوره عبر السفير الروماني السيد كاتلين عن شكره على حفاوة الاستقبال وعن استعداده لتقديم التعاون لإنجاح اجتماع الطاولة المستديرة لأهميته الكبيرة منأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا استعداده مراسلة الوزراء وكافة الأطراف المتعلقة بالأمر في دولة رومانيا , وأوضح ان هذا اللقاء سيفتح افاق كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الإدارة العامة, وخصوصا ان فلسطين تمتلك تجربة رائدة في هذا المجال .



وابدى السفير البلغاري السيد جورجي عن استعداده التام للتعاون من اجل إنجاح اللقاء الهام الذي ينوي ديوان الموظفين العام عقده في المستقبل القريب لأهميته في تعزيز تجارب الدول في مجال الإدارة ومجالات أخرى , وثمن الدر الريادي لديوان الموظفين العام في هذا المجال .





بدوره عبر السفير الروماني السيد كاتلين عن شكره على حفاوة الاستقبال وعن استعداده لتقديم التعاون لإنجاح اجتماع الطاولة المستديرة لأهميته الكبيرة منأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا استعداده مراسلة الوزراء وكافة الأطراف المتعلقة بالأمر في دولة رومانيا , وأوضح ان هذا اللقاء سيفتح افاق كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الإدارة العامة, وخصوصا ان فلسطين تمتلك تجربة رائدة في هذا المجال .وابدى السفير البلغاري السيد جورجي عن استعداده التام للتعاون من اجل إنجاح اللقاء الهام الذي ينوي ديوان الموظفين العام عقده في المستقبل القريب لأهميته في تعزيز تجارب الدول في مجال الإدارة ومجالات أخرى , وثمن الدر الريادي لديوان الموظفين العام في هذا المجال .

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد اليوم الاثنين في مدينة رام الله , مع السفير الروماني السيد كاتلين تيرليا (Catalin Tirlea) والسفير البلغاري جورجيميلنوف ((Georgi, سبل تعزيز التعاون بين دولة فلسطين ورومانيا وبلغاريا في مجال الإدارة العامة .ورحب أبو زيد بالسفراء الضيوف، معبراً عن سعادته بتواجدهم في مقر المدرسةالوطنية الفلسطينية للإدارة، والتي تشكل أهمية كبرى في تكوين الوعي الإداري فيفلسطين، وما لها من تأثير واضح في العديد من المحافل والدول في العالم، ومؤكداً على أن هذا اللقاء يأتي في إطار تقدير الدور الواسع والمهم الذي تلعبه هذه الدول فيدعم دولة فلسطين في مختلف المجالات , وتعزيز اطار التعاون في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية .وتطرق أبو زيد الى الإنجازات التي حققها ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة على الصعيدين المحلي والدولي، وانضمامه لكافة المؤسسات العالميةالتي تعنى بالإدارة العامة, وأشار الى مدى استعدادية فلسطين اليوم لنقل الخبرات وليس فقط العمل على استقبالها، وعلى تدريب أي دولة بحاجة إلى التدريب حيث قامت المدرسة الوطنية في الفترة الماضية بتدريب متدربين من الفئات العليا من دول الاتحاد الأوروبي وكما سيتم في الفترة القادمة القيام بدورات تدريبية للدول العربية وأخرى لدول أمريكا اللاتينية.واوضح أن دولة فلسطين وبتنظيم من ديوان الموظفين العام وبالشراكة مع عدد من مؤسسات الإدارة الكبرى في العالم، تستعد، لعقد اجتماع طاولة مستديرة لعدد من الوزراء في العالم في الأول من ابريل من العام الجاري ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رقم (5،16،17)، ولتكون منصة دولية يتم فيها إتاحة الفرصة للتفاعل والخروج بمخرجات قوية تساعد الدول على تحقيق هذه الأهداف.