الحكومة: اعتداء الاحتلال على الشيخ الكسواني يقع بدائرة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال





وأكد المتحدث الرسمي على أن حكومة الوفاق الوطني تطالب كافة الحكومات العربية والإسلامية وحكومات العالم بالانتصار لفلسطين وعاصمتها القدس العربية المحتلة وذلك عبر التحرك الجدي لدى كافة المحافل الدولية، والعمل على وقف الاعتداءات الاحتلالية على المسجد الاقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية وعاصمتنا مدينة القدس ومحاسبة المعتدين .



رام الله - دنيا الوطناعتبرت حكومة الوفاق الوطني، الاعتداء الوحشي على الشيخ عمر الكسواني إمام المسجد الاقصى ومحاصرة قوات الاحتلال مسجد قبة الصخرة المشرفة، يقع في دائرة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق القدس والمقدسات .