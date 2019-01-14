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شؤون فلسطينية

حقوق الانسان بمنظمة التحرير تناشد الهيئات الدولية للتدخل وحماية المسجد الأقصى

حقوق الانسان بمنظمة التحرير تناشد الهيئات الدولية للتدخل وحماية المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى وفي مقدمتهم الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى والذي تعرض للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الخاصة.

وناشدت الدائرة في بيان لها ظهر اليوم، المجتمع الدولي وهيئاته وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الامن، “للتدخل واخذ مسؤولياتها القانونية في حماية المسجد الأقصى وحرية العبادة للفلسطينيين فيه، ووضع حد للاعتداءات المتواصلة بحقه، واخرها ما يحص في هذه الاثناء من احتجاز للحراس والحارسات داخل قبة الصخرة بهدف اعتقالهم، ومنع المصلين من دخولها وفرض حصار عليه”.

وتحذر الدائرة من المخططات الإسرائيلية “الهادفة الى تهويد المسجد الأقصى بشكل كامل واغلاقه امام الفلسطينيين واستباحته من قبل المتطرفين المحمين من قبل حكومة الاحتلال.”

وطالبت الدائرة “بتوفير حماية دولة للشعب الفلسطيني ومقدساته وارضه ومقدراته التي تتعرض للانتهاك والمصادرة والتهويد خلافا لكل القوانين والقرارات الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان وحماية السكان تحت الاحتلال.

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