شهداء الاقصى: نفتخر بالانجاز الامني لكتائب القسام ونطالب العملاء استغلال عرضها

قال ابو قصي الناطق باسم كتائب شهداء الأقصى (وحدات نبيل مسعود): "نفتخر بالانجاز الأمني الذي حققته كتائب القسام، بالكشف عن الوحدة الاسرائيلية الخاصة شرق خانيونس".





جاء ذلك في تصريح صحفي له، مطالبا كل العملاء استغلال عرض كتائب القسام والتوبة، والتخلص من عار التعامل مع الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).





وأضاف: "نؤكد وقوفنا خلف غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، والالتزام بكل القرارات التي تتخذها".

رام الله - دنيا الوطن