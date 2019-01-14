دخول المصلين إلى قبة الصخرة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من ساحات الأقصى



وكان حراس وسدنة مسجد الصخرة، منعوا اقتحام أحد عناصر شرطة الاحتلال إلى المسجد بقبعته التلمودية (كيبا) واضطروا إلى إغلاق أبواب مسجد الصخرة، بعد إصرار شرطة الاحتلال على اقتحامه، وعدم خلع الـ (كيبا) عن رأس أحدهم.



يذكر أن 90 مستوطناً اقتحموا الأقصى، اليوم الاثنين، في فترة الاقتحامات الصباحية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.













رام الله - دنيا الوطنتمكن المصلون الفلسطينيون مساء اليوم الاثنين، من دخول مسجد قبة الصخرة، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من باحات المسجد الاقصى المبارك، بحسب (روسيا اليوم).وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتدت على مدير المسجد الأقصى المبارك، عمر الكسواني، خلال تقدمه المسيرة الاحتجاجية بمحيط مسجد قبة الصخرة في الأقصى لفك الحصار عن المتواجدين داخله.وردد المشاركون في المسيرة هتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" وسط وصول تعزيزات عسكرية وشرطية احتلالية اضافية من جهة باب المغاربة، ومحاولتها دفع المواطنين عن محيط مسجد قبة الصخرة.وتواصلت حالة التوتر والغليان، وامتدت من الأقصى إلى شوارع وحارات البلدة القديمة وأسواقها، وسط نداءات بالتوجه إلى باحاته للدفاع عنه، وعن المحاصرين، بداخل مسجد قبة الصخرة، وسط دعوات للنفير العام.