بالفيديو.. فيضانات تضرب مدن وقرى بمنطقة الجليل وتغرق منازل

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رام الله - دنيا الوطنتعرضت مدن وقرى فلسطينية في منطقة الجليل إلى هطول أمطار غزيرة شكلت فيضانات، وتسببت لاحقا في إحداث خسائر وإغراق منازل وقطع طرقات.وكانت أمطار غزيرة بدأت في الهطول على هذه المنطقة الواقعة شمالي إسرائيل، الليلة الماضية وصباح الاثنين.ففي بلدة سخنين أعلنت حالة الطوارئ بسبب انهيار البنى التحية في بعض الأحياء، كما أخليت مدرسة في طمرة من طلابها بعد أن غمرتها السيول، وفق ما أوردت هيئة البث الإذاعية الإسرائيلية "مكان".وفي قريتي كابول وعرابة غمرت السيول منازل عدة، وقامت طواقم إنقاذ بتخليص سكانها الذين حاصرتهم المياه.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تُظهر انهيارات لجدران في منازل، وسيول تحاصر مركبات، إثر الفيضانات التي ضربت المنطقة.وقامت طواقم الإنقاذ بتخليص عدد من ركاب السيارات التي جرفتها مياه السيول، كما قامت الشرطة بإغلاق طرق تحسبا من مزيد من التداعيات.ومما فاقم أضرار الفيضانات، البنية التحتية الهشة في البلدات العربية التي ليس بوسعها استيعاب كمات مياه الأمطار الغزيرة، التي تهطل بكثافة خلال الساعات الأخيرة، وفق موقع (عرب 48).