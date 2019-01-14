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اسرائيليون: لا زال هناك أنفاق لحزب الله

اسرائيليون: لا زال هناك أنفاق لحزب الله
رام الله - دنيا الوطن
أعرب سكان المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية بين "إسرائيل" ولبنان، عن قلقهم ومخاوفهم إزاء إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية (الدرع الشمالي) للقضاء على أنفاق "حزب الله".

ووفقاً للقناة السابعة الإسرائيلية، أوضح السكان أنه لا يزال هناك أنفاقاً لتنظيم حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية لم يعثر عليها الجيش الاسرائيلي حتى الآن.

وأضافت القناة أن بعض سكان المستوطنات الشمالية هددوا باتخاذ إجراءات احتجاجية بسبب إنهاء الجيش الإسرائيلي لعملية (الدرع الشمالي) بسبب اقتراب الانتخابات، بما في ذلك استئجار شركة خاصة لاستكمال البحث عن الأنفاق أو مغادرة المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية والانتقال للعيش في أماكن أكثر أماناً.

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