فتح تَرُدُّ على دعوات إدارة (معبر رفح) من قبل الفصائل

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إن الدعاوى لإدارة فصائلية لمعبر رفح، هي إعادة إنتاج لفكرة إدارة غزة من قبل الفصائل التي رفضها الكل الوطني.وجاء في بيان المتحدث باسم فتح، عاطف أبو سيف: إن مثل هذه الدعاوى، هي تهرب من المشكلة الحقيقية، وأن المطلوب مواجهة هذه المشكلة، ووقف التجاوزات على المعبر، وتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات بهذا الشأن.وأوضح، أن ما أسماه "إصرار حماس على عدم الالتزام باتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017، والإيفاء بما عليها، وفق نص ما التزمت به، هو أساس كل المشاكل".