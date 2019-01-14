الأشغال الشاقة أربع سنوات لمدان بتهمة هتك العرض





وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة أربع سنوات على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية.





رام الله - دنيا الوطندانت محكمة الجنايات الكبرى، المنعقدة في رام الله، برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية أيمن عليوي، والقاضي بشير عوض، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ سامر المصري، المتهم (ي. غ) بتهمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 1/296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.