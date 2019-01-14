شؤون فلسطينية

وزارة التربية وإبداع المعلم يكرِّمان مدارس "نحو بيئة دامجة" في جنين

وزارة التربية وإبداع المعلم يكرِّمان مدارس "نحو بيئة دامجة" في جنين
رام الله - دنيا الوطن
تم، اليوم الاثنين، تكريم المدارس الفائزة بمشروع "نحو بيئة دامجة" من مديرية التربية والتعليم العالي- جنين، وتسليم مديري المدارس شهادات التقدير، إضافةً إلى شاشات عرض لغرف المصادر، ولوحات فنية من إبداعات الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة.

وقام بالتكريم د. مراد مرشد، ممثلاً عن الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي، والسيد عبد الله جرار، ممثلاً عن مركز إبداع المعلم، ومدير الدائرة الإدارية في تربية جنين، أ. محمد الأزهري، ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة في المديرية، صالح نعامنة، ومشرفة التربية الخاصة شيرين عواد، ومرشد التعليم الجامع محمد مرزوق.

وينفذ مشروع "نحو بيئة دامجة" في المدارس الأربع بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم العالي ومركز (إبداع) المعلم وبدعم من المؤسسة السويدية ضمن قيادة المركز للائتلاف التربوي الفلسطيني والحملة العربية للتعليم لمتابعة تطبيق الهدف التنموي الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، رحب المدير الإداري، أ. محمد الأزهري بالحضور، مثنياً على الشراكة الفاعلة بين وزارة التربية ومركز إبداع المعلم ومخرجات المشروع الذي يتم تنفيذه، وبارك للمدارس الفائزة، حيث فازت مدرسة بنات فلسطين الأساسية بالمركز الأول، تلتها مدارس بنات جلبون الأساسية وبنات سمية بنت الخياط الأساسية، وذكور السيلة الحارثية الأساسية الأولى.

وفي حديثه، أشاد د. مرشد بالجهود التي بذلتها المديرية وقسم الإرشاد والتربية الخاصة ومديرو المدارس المستهدفة في مشروع "نحو بيئة دامجة" والتي كان لها الأثر الواضح في إنجاحه، حيث كانت المدارس الأربع الأولى نواة لهذا المشروع الذي تميز بالعطاء الدائم والنجاحات المتحققة لا سيما في دمج الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة.

وشكر مرشد طواقم مركز إبداع المعلم الداعمة للمدارس وغرف المصادر من حيث تجهيزها بالأدوات اللازمة وتدريب معلمي هذه الغرف على المبادرات المدرسية في هذا المجال.

وبدوره، أشار عبد الله جرار، ممثل مركز إبداع المعلم إلى فاعلية الأنشطة التي يتم تنفيذها في المشروع والتغذية الراجعة من المدارس المستهدفة، مؤكداً استمرارية المركز بدعم المشروع لما تم لمسه من آثار ايجابية ومؤثرة للمشروع على الطلبة والمعلمين واتجاهاتهم، ودعم المجتمع المحلي لغرف المصادر وعملها.

كما أكد جرار على قيام المركز بتطوير وتنفيذ برامج جديدة في المستقبل، لكون المركز من الشركاء الفاعلين مع وزارة التربية والتعليم العالي في الرؤية والاستراتيجية.

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