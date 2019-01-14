عودة: قمة بيروت ستركز على دعم الاقتصاد الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة: إن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية، التي ستنعقد من الثامن عشر إلى العشرين من الشهر الجاري في بيروت، ستركز على عدة قرارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطة الاقتصادية للقدس للأعوام 2019- 2022.وأفادت عودة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن هنالك قراراً آخر، وهو المقاطعة العربية للاحتلال والشركات التي تعمل في المستوطنات، بالإضافة إلى دعم صندوقي القدس والأقصى، الذي تم إقراره بالقمة العربية الماضية، وتسديد مساهمة كافة الدول العربية للتزاماتها لهذا الصندوق.وأضافت عودة، أن الخطة الاستراتيجية، ستتضمن مشاريع لدعم المقدسيين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم صمود التجار في القدس، وتشجيع الاستثمار في القدس؛ لمساندة شعبنا على الصمود.وبينت عودة، أن هذه القمة، ستكون بحضور رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ووزيرة الاقتصاد.