شعث يُحذر من الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الرئيس

رام الله - دنيا الوطنحذر مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقت الدولية، الدكتور نبيل شعث، من الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الرئيس محمود عباس، مؤكداً أنها تأتي في ظل حملة نتنياهو الاستيطانية العنصرية.وأوضح شعث في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) بأن الاحتلال في حملته الاستيطانية الصهوينية، مدعومة بمواقف ترامب، تأتي في محاولة للضغط على الرئيس، الذي أكد في أكثر من مرة بأنه لن يتنازل عن حقوق شعبنا، بل ويواجه هذه الهجمة بروح الفدائي، وليس فقط كرئيس منتخب من شعبه، ولديه احترام معظم دول العالم.من جهة ثانية، شدد شعث على أهمية تولي الرئيس رئاسة مجموعة 77 والصين، والتي تأتي امتداداً لمجموعة عدم الانحياز والحركة الوطنية التحررية في أفريقيا وآسيا، مؤكداً أهمية اللجنة، كونها تابعة للأمم المتحدة، وتولي رئاستها، يأتي تكريساً للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة تحت الاحتلال.