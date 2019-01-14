شؤون فلسطينية

عبر "دنيا الوطن".. رئيس الوزراء يكشف عن قانون جديد للتقاعد والأزمة المالية ورواتب الموظفين

عبر "دنيا الوطن".. رئيس الوزراء يكشف عن قانون جديد للتقاعد والأزمة المالية ورواتب الموظفين
رئيس الوزراء الفلسطيني - رامي الحمد الله
خاص دنيا الوطن
أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، حواراً مع "دنيا الوطن" كشف فيه عن تفاصيل القانون الجديد للتقاعد، والأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، متطرقاً إلى المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة.

وتحدث الحمد الله، في حواره، الذي سيُنشر الساعة الثامنة من مساء اليوم، عن الأزمة المالية للحكومة وتأثيراتها على رواتب الموظفين الحكوميين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، إلى جانب حديثه عن متابعة الحكومة للأزمة الصحية في قطاع غزة، وجهود تطوير القطاع الصحي.

ويكشف الحمد الله، لـ "دنيا الوطن" حقيقة إحالة موظفي قطاع غزة للتقاعد المبكر، إلى جانب خطط ومشاورات إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، فيما يسلط الضوء على عمل الوزارات في غزة عبر لجنة حركة حماس الإدارية، وفق تعبيره، موجهاً عدة أسئلة لحركة حماس.

وتدعو "دنيا الوطن" متابعيها الكرام، لمتابعة حوارها كاملاً مع رئيس الوزراء مساء اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، وكافة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة.

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