شؤون فلسطينية

الخارجية: تحريض أردان ضد الرئيس عباس واحدة من حلقات (صفقة القرن)

الخارجية: تحريض أردان ضد الرئيس عباس واحدة من حلقات (صفقة القرن)
جلعاد اردان
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، تصريحات الوزير الإسرائيلي غلعاد أردان، التحريضية، ضد الرئيس محمود عباس، والذي اقترح منعه من العودة إلى الضفة الغربية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، هذا التحريضات حلقة من حلقات (صفقة القرن) التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة. 

وأكدت الوزارة، أن دولة الاحتلال اعتادت على تصدير أزماتها إلى الطرف الفلسطيني، محاولة الهروب من تحمّل مسؤولياتها الناتجة عن حصارها الظالم لقطاع غزة، وتورطها في عديد الحروب والجرائم بحق شعبنا في قطاع غزة، واحتلالها واستيطانها في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتآمرها المكشوف والمفضوح لتكريس الانقسام بين شقي الوطن.

وأضافت: "اعتادت دولة الاحتلال على الهروب من مواجهة الحقائق والبحث عن شماعات لإخفاء دعواتها المتواصلة للعنف وتحريضها المستمر ضد شعبنا وقيادتنا، وكما جرت العادة تتصاعد حملات التحريض قبيل وأثناء السباق الانتخابي في إسرائيل، في محاولة لكسب المزيد من أصوات جمهور المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الحقوق الفلسطينية".

ودعت الخارجية والمغتربين، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والرباعية الدولية والمسؤولين الدوليين، إلى التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات أردان، ونتائجها وتداعياتها الخطيرة.

وأكدت الوزارة، أن حملة التحريض الإسرائيلية التي تترافق مع عنف احتلالي متواصل ضد شعبنا، سواء ما تمارسه قوات الاحتلال أو "ميليشيات" المستوطنين المسلحة، يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوقوف عند مسؤولياته والقيام بالتزاماته، والإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا وقيادتنا، كما يستدعي إجراءات سريعة من قبل الجنائية الدولة؛ لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين ومن يقف خلفه.

أخبار ذات صلة

فتح تَرُدُّ على دعوات إدارة (معبر رفح) من قبل الفصائل

فتح تَرُدُّ على دعوات إدارة (معبر رفح) من قبل الفصائل

الأشغال الشاقة أربع سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

الأشغال الشاقة أربع سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

وزارة التربية وإبداع المعلم يكرِّمان مدارس &#34;نحو بيئة دامجة&#34; في جنين

وزارة التربية وإبداع المعلم يكرِّمان مدارس "نحو بيئة دامجة" في جنين

عودة: قمة بيروت ستركز على دعم الاقتصاد الفلسطيني

عودة: قمة بيروت ستركز على دعم الاقتصاد الفلسطيني

شعث يُحذر من الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الرئيس

شعث يُحذر من الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الرئيس

عبر &#34;دنيا الوطن&#34;.. رئيس الوزراء يكشف عن قانون جديد للتقاعد والأزمة المالية ورواتب الموظفين

عبر "دنيا الوطن".. رئيس الوزراء يكشف عن قانون جديد للتقاعد والأزمة المالية ورواتب الموظفين

الوزير غنيم يُثمن جهود مسؤولة &#34;جايكا&#34; في فلسطين بمناسبة انتهاء عملها

الوزير غنيم يُثمن جهود مسؤولة "جايكا" في فلسطين بمناسبة انتهاء عملها

الشاعر والعاصي يُطلقان البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية

الشاعر والعاصي يُطلقان البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية

التعليقات

الدنيا حكايات

وأخيراً فعلتها الكويت

وأخيراً فعلتها الكويت

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة أربع سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

الأشغال الشاقة أربع سنوات لمدان بتهمة هتك العرض

وزارة التربية وإبداع المعلم يكرِّمان مدارس &#34;نحو بيئة دامجة&#34; في جنين

وزارة التربية وإبداع المعلم يكرِّمان مدارس "نحو بيئة دامجة" في جنين

عودة: قمة بيروت ستركز على دعم الاقتصاد الفلسطيني

عودة: قمة بيروت ستركز على دعم الاقتصاد الفلسطيني

شعث يُحذر من الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الرئيس

شعث يُحذر من الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الرئيس

الخارجية: تحريض أردان ضد الرئيس عباس واحدة من حلقات (صفقة القرن)

الخارجية: تحريض أردان ضد الرئيس عباس واحدة من حلقات (صفقة القرن)

الوزير غنيم يُثمن جهود مسؤولة &#34;جايكا&#34; في فلسطين بمناسبة انتهاء عملها

الوزير غنيم يُثمن جهود مسؤولة "جايكا" في فلسطين بمناسبة انتهاء عملها

تشييع جثمان الشاب أنور قديح في خانيونس

تشييع جثمان الشاب أنور قديح في خانيونس

مجدلاني: نحن أمام وضع صعب عام 2019 ومعركة دبلوماسية ساخنة مع الاحتلال

مجدلاني: نحن أمام وضع صعب عام 2019 ومعركة دبلوماسية ساخنة مع الاحتلال

منوعات

لأول مرة.. محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها ويغلق &#34;التعليقات&#34;

لأول مرة.. محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها ويغلق "التعليقات"

ما حقيقة خطوبة حمو بيكا وابنة المطرب عبدالباسط حمودة؟

ما حقيقة خطوبة حمو بيكا وابنة المطرب عبدالباسط حمودة؟

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: &#34;تباً للصّقيع والعتمة&#34;

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: "تباً للصّقيع والعتمة"

السجن عامين لنجمة &#34;ستار أكاديمي&#34; التي ضُبطت بحالة سُكر

السجن عامين لنجمة "ستار أكاديمي" التي ضُبطت بحالة سُكر

ماذا قال رامي مالك عن إحراج نيكول كيدمان له في حفل الجولدن جلوب؟

ماذا قال رامي مالك عن إحراج نيكول كيدمان له في حفل الجولدن جلوب؟

صورة نادرة لآخر ظهور للفنان عادل أدهم قبيل وفاته وعلامات المرض تكسو وجهه

صورة نادرة لآخر ظهور للفنان عادل أدهم قبيل وفاته وعلامات المرض تكسو وجهه

كيم كارداشيان تستفز متابعيها بما فعلته بأسنانها وطالبوها بـ&#34;النضوج&#34;

كيم كارداشيان تستفز متابعيها بما فعلته بأسنانها وطالبوها بـ"النضوج"

أحلام تَسخر من فيديو قديم لها: &#34;وش كنت أحس فيه&#34;

أحلام تَسخر من فيديو قديم لها: "وش كنت أحس فيه"

سما المصري تنشر صورة قديمة لريهام سعيد &#34;بتاعت العفاريت&#34;.. وتهددها بنشر &#34;فيديو مذِل&#34;

سما المصري تنشر صورة قديمة لريهام سعيد "بتاعت العفاريت".. وتهددها بنشر "فيديو مذِل"

حليمة بولند تتباهى بتصدر أخبارها الإعلام الإسرائيلي

حليمة بولند تتباهى بتصدر أخبارها الإعلام الإسرائيلي

عربي

هل تُطبِع قطر علاقاتها مع سوريا؟

هل تُطبِع قطر علاقاتها مع سوريا؟

مسؤول سعودي: عبد الحليم وأم كلثوم لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب

مسؤول سعودي: عبد الحليم وأم كلثوم لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية &#34;رهف&#34;؟

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية "رهف"؟