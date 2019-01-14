الخارجية: تحريض أردان ضد الرئيس عباس واحدة من حلقات (صفقة القرن)





وأضافت: "اعتادت دولة الاحتلال على الهروب من مواجهة الحقائق والبحث عن شماعات لإخفاء دعواتها المتواصلة للعنف وتحريضها المستمر ضد شعبنا وقيادتنا، وكما جرت العادة تتصاعد حملات التحريض قبيل وأثناء السباق الانتخابي في إسرائيل، في محاولة لكسب المزيد من أصوات جمهور المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الحقوق الفلسطينية".



ودعت الخارجية والمغتربين، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والرباعية الدولية والمسؤولين الدوليين، إلى التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات أردان، ونتائجها وتداعياتها الخطيرة.





وأكدت الوزارة، أن حملة التحريض الإسرائيلية التي تترافق مع عنف احتلالي متواصل ضد شعبنا، سواء ما تمارسه قوات الاحتلال أو "ميليشيات" المستوطنين المسلحة، يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوقوف عند مسؤولياته والقيام بالتزاماته، والإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا وقيادتنا، كما يستدعي إجراءات سريعة من قبل الجنائية الدولة؛ لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين ومن يقف خلفه.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، تصريحات الوزير الإسرائيلي غلعاد أردان، التحريضية، ضد الرئيس محمود عباس، والذي اقترح منعه من العودة إلى الضفة الغربية.واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، هذا التحريضات حلقة من حلقات (صفقة القرن) التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.وأكدت الوزارة، أن دولة الاحتلال اعتادت على تصدير أزماتها إلى الطرف الفلسطيني، محاولة الهروب من تحمّل مسؤولياتها الناتجة عن حصارها الظالم لقطاع غزة، وتورطها في عديد الحروب والجرائم بحق شعبنا في قطاع غزة، واحتلالها واستيطانها في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتآمرها المكشوف والمفضوح لتكريس الانقسام بين شقي الوطن.