الوزير غنيم يُثمن جهود مسؤولة "جايكا" في فلسطين بمناسبة انتهاء عملها





وأكدت كذلك على دعم اليابان و"جايكا" لتطوير قطاع المياه في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم في مكتبه اليوم، مسؤولة مكتب "جايكا" السيدة يوكو متسوي، بمناسبة انتهاء مهام عملها في فلسطين، مثمناً الجهود التي بذلتها السيدة متسوي في التعاون لدعم مشاريع حيوية ومهمة، وعملها المستمر لتطوير التعاون ليشمل مشاريع اضافية تساهم في تطوير قطاع المياه.وتطرق الوزير غنيم خلال اللقاء إلى بحث الجوانب المرتبطة ببعض المشاريع الحالية والمستقبلية، التي تندرج ضمن أولويات سلطة المياه لا سيما في محافظة جنين والمتعلقة بدعم توفير مصدر إضافي للمياه، وتحسين نظام تزويد المياه الحالي لبلدية جنين، وتوسعة شبكات المياه للهيئات المحلية المحيطة بالبلدة.من جانبها، توجهت متسوي بالشكر لسلطة المياه على جهودها وعملها المتواصل لتحسين قطاع المياه، وتوفير خدمة المياه بالشكل الأمثل، معربة عن سعادتها للعمل في فلسطين، وفي قطاع المياه تحديداً، والتعاون البناء في كافة الجوانب، والذي نجم عنهتنفيذ مشاريع حيوية، ساهمت في دعم خطة سلطة المياه التطويرية، وكذلك متابعة الإعداد للمشروع الجديد والمشاريع المستقبلية؛ لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين.