الشاعر والعاصي يُطلقان البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية

على أكبر تغطية ممكنة.



وأضاف أن هذا الانجاز هو ترجمة حقيقية للابعاد النظرية والمفاهيم المعرفية التي يقوم عليها فكر الوزارة التنموي الجديد المرتكز على مقاربات تشاركية وحقوقية وتمكينية، وإعادة الاعتبار للخدمات الاجتماعية، كما أنه محاولة جريئة للاعتماد على الذات والاستثمار بالموارد المحلية وإدارتها بكفاءة وشفافية.



وأثنى الوزير على الجهود الصادقة داخل مجموعة التخطيط، مؤكداً أهمية استمرار عملها ومراكمة إنجازاتها من خلال التشارك الفعلي في تحديد الأولويات الاجتماعية لمحافظة طوباس.



وأكد الشاعر، أن ذلك هو ترجمة واقعية لخطة الحكومة المعبر عنها بأجندة السياسات الوطنية التي تحمل شعار المواطن أولاً، والتي تعكس توجهات القيادة السياسية نحو تعزيز التواصل مع المواطن، باعتباره جوهر التنمية وهدفها.



وفي ختام حديثه تطرق الشاعر إلى إيلاء الوزارة أهمية بالغة لمسألة التمكين بمعناها الشامل، فالتمكين سيمكن ويقوي الفئات الضعيفة والمهمشة من المشاركة والانخراط في عجلة التنمية الاجتماعية، مضيفاً: "رأس الحربة في التمكين الذي نسعى إليه هو التمكين الاقتصادي، ولأجل ذلك، أصدر الرئيس ابو مازن قراراً بشأن المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، وهذه المؤسسة سيكون لها الدور الأساسي والمحوري في تمكين الأسر الفقيرة والشباب الخريجين والعاطلين عن العمل والنساء والعاملين في المستوطنات والمزارعين والصيادين والأشخاص ذوي الإعاقة والرياديين والمبدعين".



من جانبه، أشار اللواء العاصي خلال حفل التوقيع الذي نظم اليوم في المحافظة، بحضور ممثلي المؤسسات المدنية والأمنية ورؤساء البلديات والمجالس، أن تكوين هذه البوابة يشكل عنصر قوة لمحافظة طوباس، والتي تعد نموذجاً واضحاً للتآخي والتعاطف والتراحم، مبيناً أن من شأن هذه البوابة أن تحشد كافة الطاقات وتوحدها لخدمة المحتاجين والحالات الخاصة من أبناء المحافظة.



وقال العاصي: "إننا نوقع اليوم وباسم السيد الرئيس محمود عباس هذه الاتفاقية والتي من شأنها الارتقاء بآلية تقديم الخدمة والمساعدة للحالات المحتاجة من أبناء المحافظة" مؤكداً بان التنمية هي الأساس دوماً في النمو والتطوير.



وقال: إن في طوباس العديد من العناصر والطاقات الفاعلة التي تعمل سوياً للارتقاء بالطابع المعنوي للحالات المستفيدة من الخدمات والمساعدات الاجتماعية عبر هذه البوابة.



وأشار إلى الآثار الإيجابية المترتبة على توقيع اتفاقية البوابة الإلكترونية الموحدة، والتي من شأنها إيصال المواطن صاحب الحاجة إلى حالة الشعور بعزة النفس والكرامة عبر استفادته من الخدمات والمساعدات التي تقدم عبر هذه البوابة.



بدوره، استعرض جمال عمر مسؤول البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات والمساعدات الاجتماعية عمل البوابة في محافظة طوباس والتطور التراكمي الذي طرأ على العمل فيها بالمحافظة مستعرضا ارقاما واحصائيات تدلل على عمل البوابة وتطورها في المحافظة.



كما تم توقيع 12 مذكرة تفاهم ما بين مديرية التنمية الاجتماعية طوباس ممثلة بحنان جاموس القائم باعمال مدير المديرية وممثلي 12 جمعية ومؤسسة وبلدية ومجلس قروي ولجنة مخيم تمثل في مجملها الاطار العام للبوابة الالكترونية الموحدة في المحافظة.



رام الله - دنيا الوطنأطلق وزير التنمية الاجتماعية، د. إبراهيم الشاعر، ومحافظ طوباس والأغوار، اللواء يونس العاصي، البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية بالمحافظة، وذلك ضمن حفل أقيم اليوم الاثنين.وفي كلمته، قال الشاعر: إن اختيار محافظة طوباس لإطلاق البوابة، جاء على ضوء مبادرة لمديرية التنمية الاجتماعية بإطلاق البوابة بشكل شمولي داخل مؤسسات المحافظة، معبراً عن شكره لكل القائمين على هذه الخطوة.واعتبر الشاعر، أن إطلاق هذه البوابة، هو إنجاز يؤسس لمرحلة جديدة من تطوير العمل الاجتماعي الفلسطيني، عبر إحداث شراكة حقيقية، ما سينتج إيجابية مهمة على صعيد التنسيق والتشبيك ومنع الازدواجية إلى جانب التشاركية في التخطيط والتنفيذ، والحصول