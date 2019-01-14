تشييع جثمان الشاب أنور قديح في خانيونس



















رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، جثمان الشاب محمد أنور قديح، الذي استشهد أمس الأحد، متأثراً بجراح أصيب بها، جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة شرقي القطاع.وطالب المشيّعون بالرد على جرائم الاحتلال، وللضغط عليه من أجل وقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، وبحق مسيرات العودة السملية.