شاهد: سمرالكردي أول حكم لكرة السلة في غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت سمر الكردي: إنها أول حكم لكرة السلة فى غزة، وذلك في حوار خاص لبرنامج "يوم جديد" المذاع على فضائية (الغد)، وأن نشأتها في أسرة رياضية، ساعدها كثيرًا على خوض المجال.وأشارت الكردي إلى دور أسرتها فى تشجيعها على هذه الرياضة، التى أصبحت تتميز بها النساء بشكل كبير.وأوضحت الكردي، أن من أهم العوائق التى تواجهها إغلاق المعابر فى قطاع غزة، كما أن قلة الفرق الرياضية في غزة، تعتبر من أكبر العوائق التى تواجه الرياضة النسوية فى قطاع غزة، مشيرًة إلى أنها تتمنى تحكيم مباريات خارج فلسطين.