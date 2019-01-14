شؤون فلسطينية

خلال افتتاح مقره بدمشق..الأحمد: تلفزيون فلسطين أصبح مرعباً للاحتلال ولـ "القوى الظلامية"

خلال افتتاح مقره بدمشق..الأحمد: تلفزيون فلسطين أصبح مرعباً للاحتلال ولـ "القوى الظلامية"
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن تلفزيون فلسطين، أصبح خلال السنوات الأخيرة، مرعباً للاحتلال الإسرائيلي، وأيضاً لـ "القوى الظلامية".

وهنأ الأحمد في كلمته خلال افتتاح مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في العاصمة السورية، دمشق، أبناء الشعب الفلسطيني على التقدم المتواصل لتلفزيون فلسطين، والإعلام الفلسطيني الرسمي.

وقال: "أهنئ طاقم تلفزيون فسطين والعاملين به على هذا الإنجاز الجديد، الذي يضيفه تلفزيون فلسطين بعد أن أصبح خلال السنوات الأخيرة صوتاً وصورة مرعبة للاحتلال الإسرائيلي، ومرعباً للقوى الظلامية، التي أرادت إخفاء الصورة قبل أسبوعين في غزة".

وتابع الأحمد: "ولكن شاهدتم كيف كان العاملون بين الحطام والدمار في مقر التلفزيون في غزة، حيث استمرت الصورة تنقل عن أهلنا في قطاع عزة، وعن صمودهم وتصديهم للاحتلال".

وأضاف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح: أن تلفزيون فلسطين، أصبح رمزاً فلسطينياً في داخل المدن والقرى الفلسطينيية في القدس والأقصى وكنيسة القيامة، وفي الخان الأحمر، وبيت لحم وكفر قدوم وبيت فجار والنبي صالح وبلعين، وفي كل المناطق.

يشار، إلى أن العاصمة السورية، دمشق، شهدت اليوم افتتاح مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بمشاركة مدير الهيئة الوزير أحمد عساف، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف.

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