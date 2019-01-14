الحمد الله يستقبل مدير الأمن العام الأردني

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء، وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، مدير الأمن العام الأردني، اللواء فاضل الحمود، بحضور مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، والسفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي.وبحث الحمد الله مع الحمود سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من القطاعات، خاصة قطاع الأمن، لا سيما في المجال الشرطي والتدريب.وجدد رئيس الوزراء، تأكيده على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين، على المستويين الرسمي والشعبي، مشيداً بالموقف الأردني الثابت تجاه قضيتنا في كل المنابر والمحافل الدولية، وعلى كافة الأصعدة.بدوره، أعرب مدير الأمن العام الأردني عن الجاهزية لتقديم كافة أشكال الدعم للشرطة الفلسطينية، مؤكداً مواصلة التعاون المشترك لا سيما في المجال الشرطي.