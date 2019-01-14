شؤون فلسطينية

وزير إسرائيلي: إذا تخطت "حماس" حدودها سنعود لسياسة التصفيات والاغتيالات

وزير إسرائيلي: إذا تخطت "حماس" حدودها سنعود لسياسة التصفيات والاغتيالات
الوزير الإسرائيلي وعضو الكنيست "جلعاد أردان"
رام الله - دنيا الوطن
قال الوزير الإسرائيلي وعضو الكنيست "جلعاد أردان"، أن خطط إعادة احتلال قطاع غزة جاهزة، وتم عرضها أمام "الكابينت".

وأوضح أردان وفق (عكا) للشؤون الإسرائيلية، أن على قادة حماس تهدئة الوضع وعدم التصعيد، محذرًا من تجاوز حماس لحدود معينة، وضعها الجيش الإسرائيلي، وإذا ما تجاوزتها حماس، فإن الجيش سيعود لسياسة التصفيات والاغتيالات.

جاءت أقوال "أردان" خلال مقابلة إذاعية مع راديو الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، مضيفاً "إذا كنا نرغب بالحفاظ على الهدوء في الجنوب، علينا الاستعداد لدفع ثمن احتلال قطاع غزة".

وحمل الوزير الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة، حتى لو لم تقم بإطلاق الصواريخ على حد تعبيره.

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