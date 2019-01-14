وزير إسرائيلي: إذا تخطت "حماس" حدودها سنعود لسياسة التصفيات والاغتيالات

وأوضح أردان وفق (عكا) للشؤون الإسرائيلية، أن على قادة حماس تهدئة الوضع وعدم التصعيد، محذرًا من تجاوز حماس لحدود معينة، وضعها الجيش الإسرائيلي، وإذا ما تجاوزتها حماس، فإن الجيش سيعود لسياسة التصفيات والاغتيالات.

جاءت أقوال "أردان" خلال مقابلة إذاعية مع راديو الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، مضيفاً "إذا كنا نرغب بالحفاظ على الهدوء في الجنوب، علينا الاستعداد لدفع ثمن احتلال قطاع غزة".وحمل الوزير الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة، حتى لو لم تقم بإطلاق الصواريخ على حد تعبيره.