شؤون فلسطينية

الرئيس يصدر مرسوماً بتشكيل دورة جديدة لمجلس الإفتاء الأعلى

الرئيس يصدر مرسوماً بتشكيل دورة جديدة لمجلس الإفتاء الأعلى
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس"أبومازن" مرسوماً يقضي باعتماد التشكيل الجديد لمجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، بناء على تنسيب من محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية.

 وذلك برئاسة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: إبراهيم خليل عوض الله – نائب المفتي العام، وإحسان عاشور- مفتي محافظة خانيونس، وأحمد محمد علي – مفتي محافظة نابلس، و د. جمال الكيلاني- جامعة النجاح الوطنية، وحسن جابر- مفتي محافظة رفح، وحسن اللحام – مفتي محافظة غزة، وأ. د. حسن عبد الرحمن أحمد – جامعة القدس المفتوحة، ود. حمزة ذيب – جامعة القدس، وسليم الأشقر- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ود. سامي أبو عرجا- جامعة الأزهر "غزة"، وعطا المحتسب- ممثل لديوان قاضي القضاة، وعمار بدوي أيوب– مفتي محافظة طولكرم، ود. لؤي غزاوي– جامعة الخليل، ومحمد أبو الرب- مفتي محافظة جنين، ومحمد سعيد صلاح- مفتي قوى الأمن الفلسطينية، و"محمد ماهر" مسودة– مفتي محافظة الخليل، ود. محمد مطلق عساف– جامعة القدس، ود. نعيم المصري– جامعة الأزهر "غزة".

وشكر  محمد حسين الرئيس على إصدار هذا المرسوم الخاص بتشكيل هذه الهيئة الدينية الرفيعة، مشيراً إلى أن الدورة الثامنة للمجلس، انتهت أعمالها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وأن دورة المجلس التاسعة الجديدة مدتها ثلاث سنوات، وتعقد جلستها الأولى  يوم الخميس 24/1/2019م،  مثنياً على دور أعضاء المجلس السابق وأدائهم المميز، ومبيناً أن مجلس الإفتاء الأعلى يهدف إلى حمل أمانة الدعوة الإسلامية إلى العالم بأسره من خلال بيان الأحكام الشرعية التي تخص مناحي الحياة كافة.

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