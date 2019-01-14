الوفد الطبي الألماني الجراحي يُواصل إجراء العمليات الجراحية بمجمع الشفاء الطبي





وأوضح د. مروان أبو سعدة، مدير مستشفى الجراحة بالمجمع، أن الوفد جاء بالتنسيق والتعاون المشترك مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين، ولمدة أسبوع، سيُجري خلاله العديد من العمليات الجراحية المعقدة.



وثمن د. أبو سعدة، الدور الكبير لجمعية إغاثة أطفال فلسطين في تقديم الدعم المتواصل للمجمع، واستجلاب الوفود الطبية في كافة التخصصات الجراحية الطبية المختلفة، والتي تزيد من خبرات كوادرنا الطبية.



رام الله - دنيا الوطن-إيمان عاشوريواصل الوفد الطبي الألماني الجراحي، لليوم الثالث على التوالي، إجراء عملياته الجراحية في تخصصي جراحة الأطفال وجراحة الوجه والفكيين.