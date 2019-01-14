شؤون فلسطينية

وزير زراعة الاحتلال يتصدر اقتحامات المسجد الأقصى

وزير زراعة الاحتلال يتصدر اقتحامات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
تقدم وزير الزراعة لدى الاحتلال، "أوري أرئيل"، صباح اليوم، اقتحامات مجموعات من المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى، بأعداد كبيرة.

وجاء الاقتحام مبكراً من صباح اليوم، حيث وفرت شرطة الاحتلال الحراسة للمقتحمين، وواصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

 وقد جددت مجموعات المستوطنين، اقتحام ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وسط شروحات عن المواقع والساحات من قبل أدلاء سياحيين يهود.

وبحسب مصادر محلية، فإن الوزير "أرئيل" اقتحم برفقة عشرات من المستوطنين، ساحات الأقصى على مجموعات متتالية، وتجولوا في ساحات الحرم، بدءاً من دخولهم عبر باب المغاربة، وانتهاء بخروجهم عبر باب السلسلة، حيث تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم من قبل مرشدين يهود، فيما حاول بعضهم تأدية طقوس تلمودية في الساحات.

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