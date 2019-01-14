شؤون فلسطينية

رضوان: مصر أكدت حرصها على افتتاح معبر تجاري مع قطاع غزة

رضوان: مصر أكدت حرصها على افتتاح معبر تجاري مع قطاع غزة
القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة (حماس) إسماعيل رضوان، الأحد، أنهم تلقوا وعداً من مصر باستمرار عمل المعبر، دون ارتباطه بوجود السلطة الفلسطينية.

وأضاف رضوان خلال حديثه مع (الأقصى) أن مصر أكدت حرصها على افتتاح معبر تجاري مع قطاع غزة، وأبدت جاهزيتها للنظر في احتياجات القطاع، والبضائع التي لا تدخل من خلال معابر الاحتلال.

وتابع رضوان:" انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح، جاء من أجل زيادة الضغط على قطاع غزة، ولمصالح حزبية ضيقة" وفق قوله.

ونوه رضوان إلى أن الجانب المصري، جاد في ملف المصالحة كما هو جاد في استمرار عمل معبر رفح.

وقال: "إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لن تتراجع عن معادلة القصف بالقصف والدم بالدم، وجرائم الاحتلال لن تمر دون حساب"، مشيراً إلى أن الاحتلال يتحمل تبعات التصعيد.

وأشار رضوان إلى أن غزة عصية ومحرمة على الاحتلال، مؤكداً أن المقاومة، حققت إنجازات لشعبنا "على عكس البرنامج التفاوضي والتنسيق الأمني من قبل السلطة الفلسطينية" على حد قوله، مضيفاً أن المواطنين يشاركون في مسيرات العودة برغباتهم دون ضغط عليهم، ويواجهوان الاحتلال بصدورهم العارية.

وحول ملف المصالحة الفلسطينية، قال رضوان: "إن الآمال يجب أن تكون موجودة، وألا نعدم الأمل في تحقيق المصالحة".

وأضاف رضوان: "إذا كنا نعاني من عقلية التفرد والإقصاء من قبل الرئيس محمود عباس، وبعض المتنفذين في حركة فتح فلا بد أن ينهض الشرفاء، وأن يتحرك المزاج العام لتحقيق المصالحة" على حد قوله.

ولفت رضوان إلى وجود مطبات أمام تحقيق المصالحة، وذلك بسبب الإجراءات من السلطة الفلسطينية، ضد قطاع غزة، وعدم تطبيق اتفاقيات المصالحة.

وثمن رضوان الجهود المصرية، التي تسعى لتحقيق المصالحة، داعيا جمهورية مصر العربية إلى "تكثيفها واستمرارها، والضغط على الرئيس عباس لتحقيقها".

أخبار ذات صلة

وزير زراعة الاحتلال يتصدر اقتحامات المسجد الأقصى

وزير زراعة الاحتلال يتصدر اقتحامات المسجد الأقصى

شاهد: انتشار ظاهرة تصوير ذوي الاحتياجات الخاصة.. فهل يقبلها الشارع الفلسطيني؟

شاهد: انتشار ظاهرة تصوير ذوي الاحتياجات الخاصة.. فهل يقبلها الشارع الفلسطيني؟

شاهد: إيقاف معمل جاتوه ومحل للمشاوي بغزة وخانيونس بسبب الحشرات والمواد الفاسدة

شاهد: إيقاف معمل جاتوه ومحل للمشاوي بغزة وخانيونس بسبب الحشرات والمواد الفاسدة

اقتحام قسم 1 في سجن (ريمون) ونقل جميع الأسرى لسجون أخرى

اقتحام قسم 1 في سجن (ريمون) ونقل جميع الأسرى لسجون أخرى

فيديو يرصد لحظة إغلاق أبواب الأقصى وتجدد اقتحام المستوطنين

فيديو يرصد لحظة إغلاق أبواب الأقصى وتجدد اقتحام المستوطنين

الصحة تُحذر: المولدات الكهربائية في المستشفى الإماراتي برفح ستتوقف خلال ساعات

الصحة تُحذر: المولدات الكهربائية في المستشفى الإماراتي برفح ستتوقف خلال ساعات

نقابة موظفي غزة تُطالب بصرف راتب ديسمبر وعدم انتظار المنحة القطرية

نقابة موظفي غزة تُطالب بصرف راتب ديسمبر وعدم انتظار المنحة القطرية

الحساينة: أعدنا ترميم (1400) وحدة سكنية ووزعنا (35) مليوناً من المنحة الكويتية

الحساينة: أعدنا ترميم (1400) وحدة سكنية ووزعنا (35) مليوناً من المنحة الكويتية

التعليقات

الدنيا حكايات

وأخيراً فعلتها الكويت

وأخيراً فعلتها الكويت

شؤون فلسطينية

وزير زراعة الاحتلال يتصدر اقتحامات المسجد الأقصى

وزير زراعة الاحتلال يتصدر اقتحامات المسجد الأقصى

رضوان: مصر أكدت حرصها على افتتاح معبر تجاري مع قطاع غزة

رضوان: مصر أكدت حرصها على افتتاح معبر تجاري مع قطاع غزة

شاهد: انتشار ظاهرة تصوير ذوي الاحتياجات الخاصة.. فهل يقبلها الشارع الفلسطيني؟

شاهد: انتشار ظاهرة تصوير ذوي الاحتياجات الخاصة.. فهل يقبلها الشارع الفلسطيني؟

فيديو يرصد لحظة إغلاق أبواب الأقصى وتجدد اقتحام المستوطنين

فيديو يرصد لحظة إغلاق أبواب الأقصى وتجدد اقتحام المستوطنين

الحكومة تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك

الحكومة تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك

الفرا: قبيل القمة العربية الأوربية.. إجماع على تبني حل الدولتين القدس عاصمتهما

الفرا: قبيل القمة العربية الأوربية.. إجماع على تبني حل الدولتين القدس عاصمتهما

عريقات يُطالب شركة (لاتام) بالاعتذار من الشعب الفلسطيني

عريقات يُطالب شركة (لاتام) بالاعتذار من الشعب الفلسطيني

السفير &#34;الرويضي&#34; يحذر من مخطط لإقامة 250 وحدة استيطانية بالقدس

السفير "الرويضي" يحذر من مخطط لإقامة 250 وحدة استيطانية بالقدس

منوعات

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: &#34;تباً للصّقيع والعتمة&#34;

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: "تباً للصّقيع والعتمة"

السجن عامين لنجمة &#34;ستار أكاديمي&#34; التي ضُبطت بحالة سُكر

السجن عامين لنجمة "ستار أكاديمي" التي ضُبطت بحالة سُكر

ماذا قال رامي مالك عن إحراج نيكول كيدمان له في حفل الجولدن جلوب؟

ماذا قال رامي مالك عن إحراج نيكول كيدمان له في حفل الجولدن جلوب؟

صورة نادرة لآخر ظهور للفنان عادل أدهم قبيل وفاته وعلامات المرض تكسو وجهه

صورة نادرة لآخر ظهور للفنان عادل أدهم قبيل وفاته وعلامات المرض تكسو وجهه

كيم كارداشيان تستفز متابعيها بما فعلته بأسنانها وطالبوها بـ&#34;النضوج&#34;

كيم كارداشيان تستفز متابعيها بما فعلته بأسنانها وطالبوها بـ"النضوج"

أحلام تَسخر من فيديو قديم لها: &#34;وش كنت أحس فيه&#34;

أحلام تَسخر من فيديو قديم لها: "وش كنت أحس فيه"

سما المصري تنشر صورة قديمة لريهام سعيد &#34;بتاعت العفاريت&#34;.. وتهددها بنشر &#34;فيديو مذِل&#34;

سما المصري تنشر صورة قديمة لريهام سعيد "بتاعت العفاريت".. وتهددها بنشر "فيديو مذِل"

حليمة بولند تتباهى بتصدر أخبارها الإعلام الإسرائيلي

حليمة بولند تتباهى بتصدر أخبارها الإعلام الإسرائيلي

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

نيكول سابا تفاجئ متابعيها بهذه الصور

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و&#34;الأطرش&#34;.. حكايات ليلى فوزي&#34;جميلة الجميلات&#34;

والدها رفض زواجها من أنور وجدي و"الأطرش".. حكايات ليلى فوزي"جميلة الجميلات"

عربي

هل تُطبِع قطر علاقاتها مع سوريا؟

هل تُطبِع قطر علاقاتها مع سوريا؟

مسؤول سعودي: عبد الحليم وأم كلثوم لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب

مسؤول سعودي: عبد الحليم وأم كلثوم لديهم ذوق أدبي أكثر من سيد قطب

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها

بسبب الجوع.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية &#34;رهف&#34;؟

بعد وصولها إلى كندا.. ماذا قالت السعودية "رهف"؟