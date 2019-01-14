رضوان: مصر أكدت حرصها على افتتاح معبر تجاري مع قطاع غزة

تلقوا وعداً من مصر باستمرار عمل المعبر، دون ارتباطه بوجود السلطة الفلسطينية.

وأضاف رضوان خلال حديثه مع (الأقصى) أن مصر أكدت حرصها على افتتاح معبر تجاري مع قطاع غزة، وأبدت جاهزيتها للنظر في احتياجات القطاع، والبضائع التي لا تدخل من خلال معابر الاحتلال.

وتابع رضوان:" انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح، جاء من أجل زيادة الضغط على قطاع غزة، ولمصالح حزبية ضيقة" وفق قوله.



